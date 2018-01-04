Трамп назвал своей заслугой диалог между Сеулом и Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между КНДР и Южной Кореей были бы невозможны, если бы он не проявил твердость. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер задался вопросом, «действительно ли кто-то верит, что переговоры были бы возможны», если бы «я не проявил твердость и не выразил готовность применить нашу «мощь» против Севера». При этом президент добавил, что поддерживает контакты между Сеулом и Пхеньяном.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

Как писал портал iz.ru, власти Северной Кореи выступили с инициативой восстановления работы «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом. Накануне состоялся первый звонок, в ходе которого стороны убедились, что телефонная связь работает.

В четверг, 4 января, по инициативе Сеула состоялся второй звонок. Представитель Северной Кореи не взял трубку, перезвонив через полчаса. В разговоре он заявил, что в дальнейшем Пхеньян самостоятельно будет инициировать переговоры.