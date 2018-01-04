Трамп назвал своей заслугой диалог между Сеулом и Пхеньяном
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между КНДР и Южной Кореей были бы невозможны, если бы он не проявил твердость. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер задался вопросом, «действительно ли кто-то верит, что переговоры были бы возможны», если бы «я не проявил твердость и не выразил готовность применить нашу «мощь» против Севера». При этом президент добавил, что поддерживает контакты между Сеулом и Пхеньяном.
Как писал портал iz.ru, власти Северной Кореи выступили с инициативой восстановления работы «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом. Накануне состоялся первый звонок, в ходе которого стороны убедились, что телефонная связь работает.
В четверг, 4 января, по инициативе Сеула состоялся второй звонок. Представитель Северной Кореи не взял трубку, перезвонив через полчаса. В разговоре он заявил, что в дальнейшем Пхеньян самостоятельно будет инициировать переговоры.