Прямой эфир

Трамп назвал своей заслугой диалог между Сеулом и Пхеньяном

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между КНДР и Южной Кореей были бы невозможны, если бы он не проявил твердость. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер задался вопросом, «действительно ли кто-то верит, что переговоры были бы возможны», если бы «я не проявил твердость и не выразил готовность применить нашу «мощь» против Севера». При этом президент добавил, что поддерживает контакты между Сеулом и Пхеньяном.

Как писал портал iz.ru, власти Северной Кореи выступили с инициативой восстановления работы «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом. Накануне состоялся первый звонок, в ходе которого стороны убедились, что телефонная связь работает.

В четверг, 4 января, по инициативе Сеула состоялся второй звонок. Представитель Северной Кореи не взял трубку, перезвонив через полчаса. В разговоре он заявил, что в дальнейшем Пхеньян самостоятельно будет инициировать переговоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сеул будет взаимодействовать с США при налаживании диалога с КНДР
Клинцевич прокомментировал спор США и КНДР о размере ядерных кнопок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017