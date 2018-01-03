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СМИ сообщили о решении Пхеньяна начать переговоры с Южной Кореей

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Siegfried Grassegger
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей.

Для этого будет использоваться специальная связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает Reuters.

Агентство не указывает источник своей информации. Сообщение транслирует ТАСС.

Как сообщал iz.ru, накануне Сеул предложил северному соседу провести переговоры на высоком уровне и начать их 9 декабря. Вашингтон скептически отнесся к возможному межкорейскому диалогу. 

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