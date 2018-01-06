Делегация КНДР выехала в Швейцарию на переговоры с МОК

Делегация Национального олимпийского комитета КНДР выехала в Швейцарию. Как ожидается, северокорейские представители проведут переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия национальной сборной в Олимпийских играх 2018 года.

Посланцы Пхеньяна сделали промежуточную остановку в Пекине, уточняет ТАСС со ссылкой на японской агентство Киодо.

Как сообщал iz.ru, глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к жителям страны заявил о желании направить национальную сборную для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Сеул предложил Пхеньяну 9 января провести переговоры об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Пхеньян ответил на предложение согласием. МОК поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях.