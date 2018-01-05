КНДР приняла предложение провести переговоры с Южной Кореей

Власти КНДР ответили согласием на предложение о проведении переговоров с Южной Кореей на высоком уровне, встреча состоится на следующей неделе в приграничном Пханмунджоме, сообщили СМИ.

Южнокорейское агентство Yonhap, распространившее эту информацию, не привело других подробностей, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры 9 января в приграничном Пханмунджоме. Перед этим по инициативе Пхеньяна была восстановлена работа «горячей линии» связи в этом районе.