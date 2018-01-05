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Главы МИД США и Британии договорились продолжать давление на КНДР

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Рекс Тиллерсон и Борис Джонсон договорились продолжать давление на КНДР.

«Они договорились сохранять давление на КНДР с тем, чтобы она положила конец своей ядерное программе», — приводит «РИА Новости» сообщение британского МИДа.

Тиллерсон ранее анонсировал проведение 16 января министерской встречи по ситуации вокруг КНДР. Встречу организуют Канада и США, в ней примут участие Южная Корея, Япония и Индия.

Госсекретарь США также заявлял, что власти КНДР должны приложить усилия и заслужить право вернуться за стол переговоров.

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