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США и Южная Корея продолжат оказывать давление на КНДР

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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США и Южная Корея продолжат оказывать давление на КНДР для отказа Пхеньяна от ядерной и ракетной программ. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома США по итогам телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Оба лидера согласились с тем, что необходимо продолжать оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого», — приводит ТАСС заявление Белого дома.

Как сообщал портал iz.ru, ранее стороны договорились об отмене проведения совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Речь идет о переносе по просьбе Сеула на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle, которые ежегодно проводятся в феврале-марте. Лидеры США и Южной Кореи считают, что данное решение позволит вооруженным силам обеих стран сосредоточиться на обеспечении безопасности в период Олимпийских игр-2018.

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