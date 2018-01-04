США и Южная Корея отложили военные учения на время зимней Олимпиады

США и Южная Корея отложили проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, договоренность об отмене учений была достигнута в ходе телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Напомним, ранее Пентагон заявил об отказе участия в военных учений Южной Кореи и США из-за Олимпийских игр.

Маневры Foal Eagle с участием всех родов войск и командно-штабные учения Key Resolve проводятся Сеулом и Вашингтоном ежегодно в феврале-марте. В последние годы для участия в этих операциях привлекаются до 300 тыс. военнослужащих и американские стратегические вооружения.

В 2018 году регулярные учения Вашингтона и Сеула совпали со временем проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.