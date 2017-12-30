США не будут отказываться от учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

Пентагон не намерен отказываться от военных учений Южной Кореи и США из-за Олимпийских игр.

Информацию об этом распространил министр обороны Джеймс Мэттис в пятницу, 29 декабря.

«Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что не ожидает каких-то дипломатических решений на этот счет.

Маневры Foal Eagle с участием всех родов войск и командно-штабные учения Key Resolve проводятся Сеулом и Вашингтоном ежегодно в феврале-марте. В последние годы для участия в этих операциях привлекаются до 300 тыс. военнослужащих и американские стратегические вооружения.

В 2018 году регулярные учения Вашингтона и Сеула совпадают со временем проведения Олимпийских игр.

20 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ему неизвестно об изменениях в сроках совместных учений с Южной Кореей.