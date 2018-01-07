Ким Чен Ын призвал создать условия для воссоединения с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение создать необходимые условия по улучшению отношений с Южной Кореей, сообщили северокорейские СМИ.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — приводит ТАСС сообщение ЦТАК.

Ким Чен Ын призвал «не ворошить прошлое», а вместо этого улучшать связи между КНДР и Южной Кореей. ЦТАК, в свою очередь, отметило, что сейчас пришло время для прекращения эскалации на Корейском полуострове.

Напомним, представители КНДР и Южной Кореи 3 января провели телефонный разговор по восстановленной ранее горячей линии связи в приграничном пункте Пханмунджом. Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане.