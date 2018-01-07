Прямой эфир
Сюжет:

Ким Чен Ын призвал создать условия для воссоединения с Южной Кореей

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение создать необходимые условия по улучшению отношений с Южной Кореей, сообщили северокорейские СМИ.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — приводит ТАСС сообщение ЦТАК.

Ким Чен Ын призвал «не ворошить прошлое», а вместо этого улучшать связи между КНДР и Южной Кореей. ЦТАК, в свою очередь, отметило, что сейчас пришло время для прекращения эскалации на Корейском полуострове.

Напомним, представители КНДР и Южной Кореи 3 января провели телефонный разговор по восстановленной ранее горячей линии связи в приграничном пункте Пханмунджом. Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония поддержала желание КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане
Трамп допустил возможность переговоров с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017