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Трамп допустил возможность переговоров с КНДР

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях.

«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это [провел переговоры]. У меня нет никаких проблем с этим», — ответил президент США на вопрос журналистов о возможных телефонных переговорах с северокорейским коллегой.

При этом Трамп добавил, что диалог будет возможен лишь при определенных условиях. «[Ким Чен Ын] знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп поддержал переговоры между КНДР и Республикой Корея по вопросу предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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