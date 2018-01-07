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Трамп: в какой-то форме Мексика оплатит стену на границе с США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мексика оплатит возведение стены на границе с США.  

Как сообщают англоязычные СМИ, президент США выразил уверенность, что Мексика «в какой-то форме» оплатит строительство барьера. «У меня очень хорошие отношения с Мексикой. Но да, в какой-то форме Мексика заплатит за стену», — отметил Трамп.

Кроме того, глава США подтвердил, что он увязывает финансирование постройки стены с возобновлением и закреплением на законодательном уровне отмененной им же программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

«Мы все, конечно, хотим DACA, но хотим также и большей безопасности для нашей страны», — отметил Трамп. Кроме того, президент США предложил уничтожить систему визовых лотерей.

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