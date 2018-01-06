Трамп заявил, что считает себя гением

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о личных качествах на фоне доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией, назвал себя гением. Американский лидер считает, что оппоненты поставили под сомнение его «величайший актив и умственные способности».

«На самом деле на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум…», — написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как «умный», а «гениальный», — констатировал Трамп.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

Ранее портал iz.ru сообщал, что скандальная книга журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля». При этом Трамп заявил, что не намерен подавать в суд на журналиста и издателей.