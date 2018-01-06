Прямой эфир

Трамп заявил, что считает себя гением

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о личных качествах на фоне доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией, назвал себя гением. Американский лидер считает, что оппоненты поставили под сомнение его «величайший актив и умственные способности».

«На самом деле на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум…», — написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

 

 

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как «умный», а «гениальный», — констатировал Трамп.

 

 

Ранее портал iz.ru сообщал, что скандальная книга журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля». При этом Трамп заявил, что не намерен подавать в суд на журналиста и издателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп сравнил бывшего советника с выброшенной собакой
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017