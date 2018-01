Трамп заявил, что считает себя гением

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о личных качествах на фоне доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией, назвал себя гением. Американский лидер считает, что оппоненты поставили под сомнение его «величайший актив и умственные способности».

«На самом деле на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум…», — написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....