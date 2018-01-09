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Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Переговоры проходят в приграничном пункте Пханмунджом.

Ранее представители КНДР пересекли военно-демаркационную линию для участия в переговорах с Южной Кореей на министерском уровне, передает «РИА Новости».

В состав делегаций входит по пять человек. Это первые переговоры двух стран за два года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. 3 января состоялись телефонные переговоры между лидерами двух стран.

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