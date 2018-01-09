Глава делегации КНДР ожидает ценных результатов от переговоров с Сеулом

Глава делегации КНДР на переговорах с Республикой Корея Ри Сон Гвон выразил надежду, что диалог принесет существенные результаты и улучшит отношения сторон. Об этом он заявил перед началом встречи на министерском уровне.

Как передает ТАСС, первый раунд переговоров проходит 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Это первые межкорейские переговоры с декабря 2015 года. Ожидается, что стороны обсудят практические шаги по улучшению отношений двух стран, а также участие сборной КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Надеюсь, что переговоры принесут ценные результаты», — обратился Ри Сон Гвон к министру объединения от Южной Кореи Чо Мён Гюну.

7 января лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать необходимые условия для восстановления диалога с Южной Кореей и призвал «не ворошить прошлое».