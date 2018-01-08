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Эксперты обнаружили у Ким Чен Ына серьезную урологическую болезнь

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Фото: Global Look Press
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Эксперты из Южной Кореи выявили проблемы со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына, когда он выступал в телеэфире с новогодним обращением к народу. 

Сеульские СМИ сообщают, что сделали такой вывод по голосу северокорейского лидера.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на газету «Тона ильбо», согласно мнению профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, у Ким Чен Ына не в порядке почки.

Ученый утверждает, что с помощью анализа вибрации, шумов и амплитуды в произношении ряда согласных звуков, конечно, нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима, однако по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях.

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