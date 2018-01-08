Трамп обсудил с Макроном ситуации в КНДР и Иране

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в КНДР и Иране. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного сообщества добиться полной денуклеаризации Северной Кореи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Белого дома, главы двух государств пришли к единому выводу, что «массовые демонстрации в Иране были признаком того, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом».

