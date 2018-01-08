Прямой эфир

Трамп обсудил с Макроном ситуации в КНДР и Иране

0
Фото: Global Look Press/Pete Marovich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в КНДР и Иране. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного сообщества добиться полной денуклеаризации Северной Кореи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Белого дома, главы двух государств пришли к единому выводу, что «массовые демонстрации в Иране были признаком того, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом».
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хейли заявила о популярности твитов Трампа среди мировых лидеров
Трамп сравнил себя с Рейганом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017