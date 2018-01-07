Трамп сравнил себя с Рейганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему приходится мириться с фальшивыми новостями и лживыми книгами, однако американский лидер намерен одержать противостояние, как это удалось сделать 40-му президенту США Рональду Рейгану. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Мне пришлось мириться с ложными новостями с первого дня, как только я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он хорошо с ней справился. Так же получится и у меня!» — написал Трамп.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2018 г.

Напомним, речь идет о книге журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США и вызовет «эффект голого короля». Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». По его словам, книга полна лжи и искажений. При этом Трамп сообщил, что не будет подавать в суд на журналиста и издателей книги.