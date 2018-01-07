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Трамп сравнил себя с Рейганом

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Фото: REUTERS/John Sommers II
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему приходится мириться с фальшивыми новостями и лживыми книгами, однако американский лидер намерен одержать противостояние, как это удалось сделать 40-му президенту США Рональду Рейгану. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Мне пришлось мириться с ложными новостями с первого дня, как только я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он хорошо с ней справился. Так же получится и у меня!» — написал Трамп.

 

 

Напомним, речь идет о книге журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США и вызовет «эффект голого короля». Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». По его словам, книга полна лжи и искажений. При этом Трамп сообщил, что не будет подавать в суд на журналиста и издателей книги.

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