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В Белом доме рассказали о реакции Трампа на обвинения Бэннона

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский лидер Дональд Трамп негативно отреагировал на обвинения в адрес администрации со стороны своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

Трамп был «разгневал и возмущен», ответила Сандерс на просьбу прокомментировать реакцию президента на критические заявления Бэннона.

 Администрация Трампа в среду опровергла содержание еще не опубликованной книги журналиста Майкла Вулффа. В книге, в частности, содержатся приписываемые экс-советнику Бэннону обвинения в «предательстве» в адрес Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.

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