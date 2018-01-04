В Белом доме рассказали о реакции Трампа на обвинения Бэннона

Американский лидер Дональд Трамп негативно отреагировал на обвинения в адрес администрации со стороны своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

Трамп был «разгневал и возмущен», ответила Сандерс на просьбу прокомментировать реакцию президента на критические заявления Бэннона.

Администрация Трампа в среду опровергла содержание еще не опубликованной книги журналиста Майкла Вулффа. В книге, в частности, содержатся приписываемые экс-советнику Бэннону обвинения в «предательстве» в адрес Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.