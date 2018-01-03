Трамп окажет поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время»

Президент США Дональд Трамп намерен оказать поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!» — написал Трамп.

Помимо прочего, американский лидер выразил уважение иранскому народу, «который борется с коррумпированным правительством».

Массовые акции протеста начались в крупных городах Ирана 28 декабря 2017 года и проходят по сей день. Поводом для беспорядков стали высокие цены на продукты питания, а также рост безработицы и коррупции в стране. Согласно последним данным иранских СМИ, в ходе беспорядков 20 человек погибли, более 450 участников акций протеста были задержаны.

В среду в нескольких городах исламской республики прошли акции против насилия в поддержку иранских властей.

На фоне событий в Иране постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека.