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Трамп окажет поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп намерен оказать поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!» — написал Трамп.

Помимо прочего, американский лидер выразил уважение иранскому народу, «который борется с коррумпированным правительством».

Массовые акции протеста начались в крупных городах Ирана 28 декабря 2017 года и проходят по сей день. Поводом для беспорядков стали высокие цены на продукты питания, а также рост безработицы и коррупции в стране. Согласно последним данным иранских СМИ, в ходе беспорядков 20 человек погибли, более 450 участников акций протеста были задержаны.

В среду в нескольких городах исламской республики прошли акции против насилия в поддержку иранских властей.

На фоне событий в Иране постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека.

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