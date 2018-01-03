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Жители городов Ирана вышли на акции протеста в поддержку властей

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Массовые акции против насилия и беспорядков в поддержку иранских властей проходят в нескольких городах Ирана. Десятки тысяч демонстрантов протестуют в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Участники митингов вышли на улицы с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Протестующие скандируют лозунги: «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и «Смерть дьяволу», заявляя об отказе от «иностранного вмешательства» в дела Ирана.

По информации агентства Fars, подобные акции планируется провести в пятницу в Тегеране и ряде его провинций по окончании пятничной молитвы. Активисты намерены принять участие в митингах против волны беспорядков, прошедших в Иране накануне.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

По словам президента Ирана Хасан Роухани, акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Иранский лидер подчеркнул, что спровоцировать беспорядки пытаются ряд стран, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что беспорядки в стране организовали «враги страны», которые пытаются использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу.

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