Президент Ирана заявил о «вражеском» вмешательстве в дела государства

Акции протеста в иранских городах спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне, заявил президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани.

По его словам, некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в ИРИ. Роухани отметил, что «врагов Тегерана злят его триумф, успехи и прогресс».

В ходе встречи с председателями парламентских комиссий, иранский лидер призвал использовать нынешнюю ситуацию в стране, чтобы «найти глубинные причины проблем», сообщает агентство Mehr.

В крупных городах Ирана не утихают акции против роста цен. Граждане, недовольные экономической ситуацией в стране, вышли на митинги 28 декабря 2017 года.

По последним данным, в результате столкновений с силовиками погибли 12 человек.