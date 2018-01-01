Число жертв массовых акций протеста в Иране возросло до 12 человек. Из них — 10 человек погибли в минувшее воскресенье в ходе столкновения с силовиками, еще двое погибли в субботу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По данным правоохранительных органов, протестующие пытались захватить полицейские участки и военные базы.

Жители нескольких городов Ирана вышли 28 декабря 2017 года на акции протеста против роста цен на продукты питания, а также против роста безработицы и коррупции. В Тегеране правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, выкрикивавших враждебные лозунги в адрес правительства. Несколько десятков человек были задержаны.

Помимо прочего, на фоне массовых протестов власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram.

Действия иранских властей раскритиковал президент США Дональд Трамп и Госдепартамент. Американский лидер обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей». В свою очередь, в ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны «иностранные агенты».