Жертвами массовых акций протеста в Иране стали 10 человек

В результате массовых акций протеста в Иране, которые не утихают уже несколько дней, погибли 10 человек.

По данным правоохранительных органов, протестующие пытались захватить полицейские участки и военные базы.

«Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить некоторые полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности», – приводит заявление силовиков RT.

При этом место атак не уточнятся.

Жители иранских городов вышли на акции против роста цен 28 декабря 2017 года.

В столице страны – Тегеране­ – полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, которые выкрикивали враждебные лозунги в адрес правительства. Несколько десятков человек были задержаны.

На фоне массовых протестов власти Исламской республики Иран заблокировали в стране соцсети Instagram и мессенджер Telegram.