Жертвами массовых акций протеста в Иране стали 10 человек
В результате массовых акций протеста в Иране, которые не утихают уже несколько дней, погибли 10 человек.
По данным правоохранительных органов, протестующие пытались захватить полицейские участки и военные базы.
«Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить некоторые полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности», – приводит заявление силовиков RT.
При этом место атак не уточнятся.
Жители иранских городов вышли на акции против роста цен 28 декабря 2017 года.
В столице страны – Тегеране – полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, которые выкрикивали враждебные лозунги в адрес правительства. Несколько десятков человек были задержаны.
На фоне массовых протестов власти Исламской республики Иран заблокировали в стране соцсети Instagram и мессенджер Telegram.