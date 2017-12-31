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Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в Иране 

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Фото: Global Look Prees/Schaube/face to face
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Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку мессенджера в Иране. Об этом он написал на своем канале в Telegram. 
 
«Иранские власти начали блокировать Telegram в стране», — говорится в сообщении. Причиной ограничения доступа к мессенджеру в стране стал отказ его руководства заблокировать каналы организаторов уличных протестов. 
 
Дуров отметил, что недавно Telegram заблокировал публичный канал amadnews за призывы к применению насилия против полиции. 
 
В своем сообщении создатель мессенджера не забыл поздравить пользователей Telegram с Новым годом, а также пообещал сделать три важных объявления в январе. 
 
Напомним, в настоящий момент в Иране проходят акции протеста. Они стартовали как марши против роста цен, однако превратились в полноценные митинги против власти. По последним данным, двое человек погибли.

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