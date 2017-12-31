Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в Иране 

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку мессенджера в Иране. Об этом он написал на своем канале в Telegram.



«Иранские власти начали блокировать Telegram в стране», — говорится в сообщении. Причиной ограничения доступа к мессенджеру в стране стал отказ его руководства заблокировать каналы организаторов уличных протестов.



Дуров отметил, что недавно Telegram заблокировал публичный канал amadnews за призывы к применению насилия против полиции.



В своем сообщении создатель мессенджера не забыл поздравить пользователей Telegram с Новым годом, а также пообещал сделать три важных объявления в январе.



Напомним, в настоящий момент в Иране проходят акции протеста. Они стартовали как марши против роста цен, однако превратились в полноценные митинги против власти. По последним данным, двое человек погибли.