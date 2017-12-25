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Пользователи Telegram пожаловались на задержки при отправке сообщений

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Фото: Global Look Prees/Valentin Wolf
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Пользователи мессенджера Telegram в России пожаловались на сбои в работе приложения 25 декабря с 15:10 мск. Задержки при отправке и получении сообщений зафиксированы как в десктопном приложении, так и в web-версии.

Это уже второй сбой в работе мессенджера за последнее время. Ранее, 18 декабря, задержки с отправкой и приемом сообщений наблюдались не только у российских пользователей, но также у пользователей в Стокгольме, Берлине, Лондоне, Милане и Риме, Барселоне, Цюрихе, Париже и Сингапуре.

Как пояснил основатель мессенджера Павел Дуров, неполадки были вызваны большим ростом трафика.

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