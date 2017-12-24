Прямой эфир

Новый Telegram X с темным дизайном появился в App Store

0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мессенджер Telegram выпустил альтернативное приложение для устройств с операционной системой iOS. По словам разработчиков, Telegram X быстрее и экономичнее оригинального мессенджера.

Новинка написана на языке программирования Swift, который активно продвигает корпорация Apple. Приложение отличает новая иконка темного цвета.

В альтернативной версии есть четыре цветовые схемы (темная, светлая, синяя и классическая), а также меню звонков, которое вынесено на панель управления внизу экрана. Однако некоторых функций Telegram в нем нет. Например, недоступна функция быстрого ответа после смахивания сообщения в диалоге. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова анонсировала стикеры с собой для мессенджера Telegram
Дуров собирается создать новую криптовалюту TON на базе Telegram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017