Новый Telegram X с темным дизайном появился в App Store

Мессенджер Telegram выпустил альтернативное приложение для устройств с операционной системой iOS. По словам разработчиков, Telegram X быстрее и экономичнее оригинального мессенджера.

Новинка написана на языке программирования Swift, который активно продвигает корпорация Apple. Приложение отличает новая иконка темного цвета.

В альтернативной версии есть четыре цветовые схемы (темная, светлая, синяя и классическая), а также меню звонков, которое вынесено на панель управления внизу экрана. Однако некоторых функций Telegram в нем нет. Например, недоступна функция быстрого ответа после смахивания сообщения в диалоге.