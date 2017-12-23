Захарова анонсировала стикеры с собой для мессенджера Telegram

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова анонсировала комплект стикеров с собой для мессенджера Telegram.

«Не пропустите», — написала представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

12 стикеров с изображением Захаровой можно добавить в канале «МИД России».

Ранее Telegram обратился в Верховный суд РФ с иском о признании недействительным приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей.

Также Захарова прокомментировала розыгрыш постпреда США при ООН Никки Хейли российскими пранкерами.