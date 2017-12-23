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Захарова прокомментировала розыгрыш Хейли российскими пранкерами

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала пранк с постпредом США при ООН Никки Хейли.

«В телефонном разговоре с «польским премьером» американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России ее место в мире». Никки, вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Хейли, притворившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они заявили, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо в Южно-Китайском море.

Как сообщает «Газета.ру», на вопрос о том, знает ли Хейли такой остров, она ответила утвердительно и обещала уточнить позицию США по этому вопросу.

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