Захарова прокомментировала розыгрыш Хейли российскими пранкерами

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала пранк с постпредом США при ООН Никки Хейли.

«В телефонном разговоре с «польским премьером» американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России ее место в мире». Никки, вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Хейли, притворившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они заявили, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо в Южно-Китайском море.

Как сообщает «Газета.ру», на вопрос о том, знает ли Хейли такой остров, она ответила утвердительно и обещала уточнить позицию США по этому вопросу.