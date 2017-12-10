Прямой эфир

Пранкеры от имени премьера Грузии попросили не выдавать Саакашвили

0
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли президента Украины Петра Порошенко. Они попросили украинского лидера не выдавать Михаила Саакашвили Грузии.

«Порошенко сразу пошел на контакт, но был какой-то грустный по телефону. Мы обсудили ситуацию с Саакашвили. Он сказал, что якобы есть какие-то доказательства, что его финансировали какие-то украинские олигархи и российские спецслужбы, что всё это мерзко и Саакашвили будут судить», — рассказал подробности беседы Кузнецов.

В конце общения авторы розыгрыша заявили президенту Украины: «Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой». 

«Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку», — уточнил Вован.

В разговоре пранкеры представились премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, ранее Лексус уже говорил с Порошенко от имени грузинского премьера. Телефонная беседа также была посвящена судьбе Михаила Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пранкер Лексус позвонил в Госдеп от имени Турчинова
Пранкеры купили землю на границе с Мексикой, чтобы Трамп не построил стену

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017