Пранкеры от имени премьера Грузии попросили не выдавать Саакашвили

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли президента Украины Петра Порошенко. Они попросили украинского лидера не выдавать Михаила Саакашвили Грузии.

«Порошенко сразу пошел на контакт, но был какой-то грустный по телефону. Мы обсудили ситуацию с Саакашвили. Он сказал, что якобы есть какие-то доказательства, что его финансировали какие-то украинские олигархи и российские спецслужбы, что всё это мерзко и Саакашвили будут судить», — рассказал подробности беседы Кузнецов.

В конце общения авторы розыгрыша заявили президенту Украины: «Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой».

«Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку», — уточнил Вован.

В разговоре пранкеры представились премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, ранее Лексус уже говорил с Порошенко от имени грузинского премьера. Телефонная беседа также была посвящена судьбе Михаила Саакашвили.