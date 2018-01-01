Трамп призвал Иран к переменам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.
По его словам, «Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку по атому, заключенную с администрацией Обамы».
«Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!» — написал Трамп в Twitter.
Напомним, в Иране проходят антиправительственные акции. Жертвами протеста уже стали 12 человек, 10 из них погибли в воскресенье в ходе столкновения с силовиками, еще двое — в субботу.