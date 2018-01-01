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Трамп призвал Иран к переменам

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

По его словам, «Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку по атому, заключенную с администрацией Обамы». 

«Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, в Иране проходят антиправительственные акции. Жертвами протеста уже стали 12 человек, 10 из них погибли в воскресенье в ходе столкновения с силовиками, еще двое — в субботу.

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