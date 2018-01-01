Трамп призвал Иран к переменам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

По его словам, «Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку по атому, заключенную с администрацией Обамы».

«Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!» — написал Трамп в Twitter.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Напомним, в Иране проходят антиправительственные акции. Жертвами протеста уже стали 12 человек, 10 из них погибли в воскресенье в ходе столкновения с силовиками, еще двое — в субботу.