Духовный лидер Ирана обвинил внешних врагов в организации беспорядков

Массовые акции протеста в Иране организовали «враги страны», которые пытаюстся использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу. Такое мнение выразил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Как передает иранское агентство Mehr, Хаменеи подчеркнул, что «враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти».

Напомним, с 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста, которые вызваны повышением цен на продукты питания, а также ростом коррупции. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 20 человек, были задержаны более 450 протестующих.