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Глава МИД Франции отложил визит в Иран из-за протестов

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Фото: Global Look Press
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отложил визит в Иран из-за вспыхнувших там массовых акций протеста, сообщает Елисейский дворец.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани заявил об озабоченности в связи с жертвами на акциях протеста и призвал иранские власти мирно разрешить конфликт, передает «РИА Новости».

«В данном контексте президенты Франции и Ирана единодушно решили, что визит главы французского МИД, намеченный на конец этой недели, должен быть отложен», — сообщает Елисейский дворец.

Напомним, с 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста, вызванные повышением цен на продукты питания, а также рост коррупции. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 20 человек, были задержаны более 450 протестующих.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила во вторник, что Вашингтон созовет спецзаседание СБ ООН в связи с беспорядками в Иране.

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