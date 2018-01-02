США призвали иранские власти проявить сдержанность к демонстрантам

Вашингтон обратился к иранскому правительству с призывом проявить сдержанность по отношению к участникам демонстраций по всей республике. Об этом во вторник заявила глава пресс-службы американского МИД Хизер Науэрт в ходе брифинга для журналистов.

«[В Иране] Люди выходят на мирные демонстрации. Мы видели участников акций протеста, которые ходят по улицам с транспарантами в руках... Мы всегда призываем силы безопасности проявлять сдержанность, неоправданно не переходить границы и не причинять вреда протестующим», — подчеркнула Науэрт.

Как ранее сообщал портал iz.ru, США намерены в ближайшие дни созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране.