Ростуризм призвал россиян в Иране быть бдительными из-за беспорядков

Ростуризм рекомендовал российским гражданам, находящимся в Иране, избегать мест скопления людей на фоне массовых беспорядков, а также призвал сохранять бдительность. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, ведомство призвало туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке. Туристам из РФ агентство советует учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Массовые акции протеста начались в крупных городах Ирана 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания. Также демонстранты недовольны уровнем коррупции в стране и ростом безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Он отметил, что спровоцировать беспорядки пытались ряд стран, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Президент США Дональд Трамп поддержал иранских демонстрантов, отметив, что американские власти пристально следят за ситуацией. Американский лидер заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.