МИД РФ считает акции протеста в Иране внутренним делом страны

Массовые беспорядки в Иране — это внутреннее дело страны, а внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку в стране, является недопустимым. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

«Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — приводит ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

В крупных городах Ирана не утихают акции против роста цен на продукты питания, роста безработицы и коррупции. Недовольные экономической ситуацией в стране, граждане Ирана вышли на митинги 28 декабря 2017 года. По последним данным, в результате столкновений с силовиками погибли 12 человек. Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны «иностранные агенты».

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Он отметил, что спровоцировать беспорядки пытались ряд стран, в том числе Саудовская Аравия.

На фоне массовых протестов власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram. Действия иранских властей раскритиковал президент США Дональд Трамп и Госдепартамент.