Прямой эфир

МИД РФ считает акции протеста в Иране внутренним делом страны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовые беспорядки в Иране — это внутреннее дело страны, а внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку в стране, является недопустимым. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

«Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — приводит ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

В крупных городах Ирана не утихают акции против роста цен на продукты питания, роста безработицы и коррупции. Недовольные экономической ситуацией в стране, граждане Ирана вышли на митинги 28 декабря 2017 года. По последним данным, в результате столкновений с силовиками погибли 12 человек. Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны «иностранные агенты».

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Он отметил, что спровоцировать беспорядки пытались ряд стран, в том числе Саудовская Аравия.

На фоне массовых протестов власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram. Действия иранских властей раскритиковал президент США Дональд Трамп и Госдепартамент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал Иран к переменам
США надеются на торжество свободы и прав человека в Иране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017