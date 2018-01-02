Трамп поддержал иранских демонстрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти пристально следят за ситуацией в Иране, где не утихают акции протеста. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

«Народ Ирана выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, попали в «карманы» террористов. У людей мало еды, (в стране) большая инфляция и никаких прав человека. США следит за ситуацией», — подчеркнул Трамп.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс. Он отметил, что американские власти не допустят ошибок прошлого и не будут «игнорировать героическое сопротивление иранского народа».

Между тем официальный Тегеран утверждает, что акциями протеста руководят правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии. Что же касается участников демонстраций, то им грозит суровое наказание.

Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания. Также демонстранты недовольны уровнем коррупции в стране.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли как 20 человек, более 450 участников акций протеста задержаны.