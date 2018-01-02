Трамп поддержал иранских демонстрантов
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти пристально следят за ситуацией в Иране, где не утихают акции протеста. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.
«Народ Ирана выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, попали в «карманы» террористов. У людей мало еды, (в стране) большая инфляция и никаких прав человека. США следит за ситуацией», — подчеркнул Трамп.
Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс. Он отметил, что американские власти не допустят ошибок прошлого и не будут «игнорировать героическое сопротивление иранского народа».
Между тем официальный Тегеран утверждает, что акциями протеста руководят правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии. Что же касается участников демонстраций, то им грозит суровое наказание.
Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания. Также демонстранты недовольны уровнем коррупции в стране.
По последним данным, в ходе беспорядков погибли как 20 человек, более 450 участников акций протеста задержаны.