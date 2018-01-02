Замминистра МВД Ирана заверил в скором завершении протестов

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Зольфагари заявил, что ситуация в большинстве регионов страны нормализовалась.

По его словам, протесты, унесшие жизни не менее 20 человек, скоро завершаться, «благодаря совместным усилиям народа и действиям сил безопасности», сообщает телеканал Press TV.

Напомним, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.