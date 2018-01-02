В Афинах арестована группа ворвавшихся в посольство Ирана людей

Греческая полиция арестовала группу из 18 человек, ворвавшихся 1 января в посольство Ирана в Афинах. Всем задержанным предъявлено обвинение в нанесении крупного ущерба.

Обвиняемые вторглись в диппредставительство вечером и отказались покидать здание. После переговоров с силами правопорядка захватчики без сопротивления вышли из помещения и сдались.

Инцидент связывают с событиями в Иране, сообщает издание pronews.gr.

Как сообщал iz.ru, жители нескольких городов Ирана вышли 28 декабря 2017 года на акции протеста. По последним данным, в ходе беспорядков погиб 21 человек.