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МИД Турции призвал избегать внешнего вмешательства в иранские события

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Velar Grant
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МИД Турции заявил о необходимости избежать иностранного вмешательства и воздержаться от провокационных заявлений в связи с протестными акциями в Иране. 

«Турция придает особую важность защите общественного спокойствия и стабильности в дружественном и братском Иране», — подчеркивается в официальном заявлении ведомства.

Анкара считает нужным «всячески избегать насилия и не поддаваться на провокации», цитирует документ ТАСС.

Как сообщал iz.ru, жители нескольких городов Ирана вышли 28 декабря 2017 года на акции протеста против роста цен на продукты питания, против безработицы и коррупции. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 12 человек.

Секретарь иранского высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что беспорядки спровоцированы США, Великобританией и Саудовской Аравией. Американские власти открыто заявили о готовности поддержать митингующих.

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