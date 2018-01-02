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Власти Ирана назвали виновников беспорядков в стране

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Фото: REUTERS
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Протестные акции в Иране являются частью «опосредованной войны» со страной, которую ведут некоторые государства. С таким заявлением выступил секретарь высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани.

По его словам, беспорядки в стране были спровоцированы США, Великобританией и Саудовской Аравией, которые руководят кампаниями в социальных сетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В частности, 27% хэштегов, направленных против иранских властей, были разработаны саудовским правительством. По мнению секретаря совета, акции протеста призваны помешать прогрессу республики.

Шамхани также выразил уверенность, что демонстрации «закончатся через несколько дней».

Массовые акции протеста охватили Иран 28 декабря 2017 года. Причиной демонстраций стал рост цен на продукты питания. Митингующие также выступают против роста безработицы и коррупции. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 12 человек.

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