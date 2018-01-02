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США поддержат протестующих в Иране

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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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Американские власти планируют оказать поддержку участникам массовых акций протестов в Иране. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом», — написал политик на своей странице в Twitter.

По мнению Пенса, действия иранского народа служат примером для тех, кто борется с тиранией по всему миру. «Мы не должны и не обманем их ожидания», — добавил вице-президент.

Как ранее сообщал портал iz.ru, массовые беспорядки на территории Ирана прокомментировали в МИД России

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