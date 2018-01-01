Протестующий застрелил полицейского в Иране

Протестующий застрелил полицейского в иранском городе Неджефабад.

Участник беспорядков, которые уже несколько дней не утихают в Исламской Республике Иран (ИРИ), открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов.

В результате еще трое полицейских получили ранения, сообщает агентство IRIB.

Жители нескольких городов Ирана вышли 28 декабря 2017 года на акции против роста цен на продукты питания, а также против роста безработицы и коррупции.

Согласно последним данным в результате столкновений с силовиками погибли по меньшей мере 12 демонстрантов.

Ранее на фоне массовых протестов власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram.