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ЕС надеется, что власти Ирана дадут гражданам выразить мнения

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Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl
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Евросоюз ожидает, что гражданам Ирана будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей, контакт с иранскими властями поддерживается. Она написала об этом в своем микроблоге 

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье, что протест и критика являются конституционными правами граждан, если они не влекут за собой насилие.

 Ранее портал iz.ru сообщал, что США поддержат протестующих в Иране.

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