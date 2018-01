ЕС надеется, что власти Ирана дадут гражданам выразить мнения

Евросоюз ожидает, что гражданам Ирана будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей, контакт с иранскими властями поддерживается. Она написала об этом в своем микроблоге

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье, что протест и критика являются конституционными правами граждан, если они не влекут за собой насилие.

The #EU is following the demonstrations in #Iran. We have been in touch with the Iranian authorities 1/2