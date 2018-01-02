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Девять человек погибли за ночь в ходе протестов в Иране

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Фото: IRINN/ReutersTV via REUTERS
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Число погибших в ходе акций протестов в Иране увеличилось до 21. В ночь на вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности погибли еще девять человек.

Как сообщает AP, шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан, где протестующие пытались захватить оружие. Еще двое — 11-летняя девочка и 20-летний мужчина — погибли в городе Хомейнишехр, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

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