Власти Ирана пригрозили протестующим суровым наказанием

Глава Революционного суда Ирана Ходжатолеслема Муса Казанфарабади пригрозил более суровым наказанием протестующим, которые присоединились к митингам после 31 декабря.

Он пояснил, что эти люди, несмотря на запрет властей в отношении собраний, сознательно вышли на улицы и прибегли к насилию.

«Они рассматриваются не как протестующие, а как бунтовщики, пытающиеся нанести вред государственному аппарату», – приводит слова главы иранского суда агентство Tasnim.

Казанфарабади отметил, что лидеры этих акций, которые задержаны и имеют связи с иностранной разведкой, скоро предстанут перед судом.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Шамхани, в свою очередь, уверен, что митинги были спровоцированы США, Великобританией и Саудовской Аравией.

Массовые акции протеста охватили ИРИ 28 декабря 2017 года. Причиной демонстраций стал рост цен на продукты питания.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли более 20 человек, свыше 450 задержаны.