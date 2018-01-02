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Великобритания призвала власти Ирана к переговорам с демонстрантами

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Фото: REUTERS
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Власти Ирана должны сесть за стол переговоров с участниками протеста, которые выдвигают «законные и важные» вопросы. С таким заявлением выступил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

По мнению британского правительства, сторонам конфликта необходимо провести конструктивный диалог, и Лондон рассчитывает, что иранские власти «дадут на это свое разрешение», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, массовые протесты, охватившие крупные иранские города, начались 28 декабря 2017 года. Поводом для демонстраций стали рост цен на продукты питания. Также участники процентов недовольны уровнем коррупции в республике.

В свою очередь, власти Ирана утверждают, что за организацией беспорядков в стране стоят иностранные государства, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.

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