США созовут спецзаседания СБ и СПЧ ООН на фоне акций протеста в Иране

США намерены в ближайшие дни созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве», — сказала постпред.

Отвечая на уточняющий вопрос, Хейли отметила что речь идет о сессии Совета безопасности ООН.

«Так или иначе, мы проведем встречу о событиях в Иране», — добавила Хейли.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

По словам президента Ирана Хасан Роухани, акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Глава государства отметил, что спровоцировать беспорядки пытались ряд стран, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Президент США Дональд Трамп поддержал иранских демонстрантов, подчеркнув, что американские власти пристально следят за ситуацией в стране.