Прямой эфир

США созовут спецзаседания СБ и СПЧ ООН на фоне акций протеста в Иране

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены в ближайшие дни созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве», — сказала постпред.

Отвечая на уточняющий вопрос, Хейли отметила что речь идет о сессии Совета безопасности ООН.

«Так или иначе, мы проведем встречу о событиях в Иране», — добавила Хейли.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

По словам президента Ирана Хасан Роухани, акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. Глава государства отметил, что спровоцировать беспорядки пытались ряд стран, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Президент США Дональд Трамп поддержал иранских демонстрантов, подчеркнув, что американские власти пристально следят за ситуацией в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм призвал россиян в Иране быть бдительными из-за беспорядков
МИД РФ считает акции протеста в Иране внутренним делом страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017