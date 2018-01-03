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В Белом доме назвали беспорядки в Иране «народным восстанием»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Массовые акции протеста в Иране являются «настоящим народным восстанием», заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

«Люди устали платить цену за склонное к насилию, коррумпированное руководство. В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное иранскими гражданами», — подчеркнула Сандерс, выразив от лица государства поддержку иранскому народу.

Она добавила, что Вашингтон призывает иранское правительство «уважать фундаментальные права граждан на мирное выражение стремления к изменениям».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Соединенные штаты заявили о намерении созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране.

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