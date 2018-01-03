Меры безопасности усилены вокруг посольства РФ в Иране

Вокруг российского посольства в Тегеране усилены меры безопасности из-за массовых акций протеста в иранской столице.

«Местная дипломатическая полиция усилила меры безопасности. Вокруг посольства, действительно, наблюдаются усиленные кордоны полиции», — сообщил ТАСС источник в диппредставительстве.

По словам собеседника агентства, внутри самого посольства введены некоторые ограничения на выезд. Дипломат добавил, что на данный момент ситуация в Тегеране стабильная. «Демонстрации в городе 2 января были, но мы их не видели», — уточнил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, с 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста, которые вызваны повышением цен на продукты питания, а также ростом коррупции. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 20 человек, были задержаны более 450 протестующих.