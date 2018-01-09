КНДР согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей

Северная Корея согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей для предотвращения инцидентов в Желтом море. Об этом пишет агентство «Ренхап».

По информации журналистов, которые ссылаются на результаты межправительственных переговоров, делегация КНДР уведомила Южную Корею, что линия связи, которая была прервана из-за острой конфронтации на Корейском полуострове, восстановлена.

Также сообщается, что южнокорейские военные проверили связь с КНДР на западном побережье.

Ранее во вторник, 9 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует прямой диалог между представителями КНДР и Республики Корея. Напомним, 9 января в приграничном пункте Пханмунджом стартовал первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между странами.