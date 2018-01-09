Прямой эфир

КНДР согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей

0
Фото: REUTERS /Kim Hong-Ji
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея согласилась восстановить линию военной экстренной связи с Южной Кореей для предотвращения инцидентов в Желтом море. Об этом пишет агентство «Ренхап».

По информации журналистов, которые ссылаются на результаты межправительственных переговоров, делегация КНДР уведомила Южную Корею, что линия связи, которая была прервана из-за острой конфронтации на Корейском полуострове, восстановлена.

Также сообщается, что южнокорейские военные проверили связь с КНДР на западном побережье.

Ранее во вторник, 9 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует прямой диалог между представителями КНДР и Республики Корея. Напомним, 9 января в приграничном пункте Пханмунджом стартовал первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Южная Корея задумалась об отказе от санкций против КНДР на время Олимпиады
Южная Корея предложила возобновить переговоры по денуклеаризации с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017